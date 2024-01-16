Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме в Татарстане
В Апастовском районе Татарстана в результате пожара в частном доме погибли супруги, удалось спастись их внуку-инвалиду. Об этом республиканское ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел вечером 15 января в деревне Старые Енали. К прибытию спасателей огнем были охвачены частный кирпичный дом и надворная постройка. Благодаря пожарному извещателю из горящего дома удалось вовремя выбраться внуку хозяев домовладения — мальчику 2008 года рождения, инвалиду II группы.
В ходе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела женщины 1960 года рождения и мужчины 1957 года рождения, пишет ИА «Татар-информ».
В МЧС считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По предварительным данным, супруги в течение недели пили, в момент возгорания они спали после очередного застолья.
Ранним утром 16 января пожар случился в частном доме в Новосибирской области. Погибли женщина и два ребенка.