Большая «звериная перепись» стартовала в Орловской области

В Орловской области с 15 января начался государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. Специалисты обходят и изучают общедоступные и закрепленные охотничьи угодья, лесопарковые зоны и особо охраняемые природные территории.

При этом эксперты используют различные методы учета, в зависимости от условий и для получения наиболее полной картины. Речь идет о зимнем маршрутном учете, методе, применяемом в местах искусственных концентраций, анкетировании и шумовом прогоне.

«Звериная перепись» продлится до 15 марта, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на управление экологического надзора и природопользования.

Ранее, в середине ноября, сообщалось о начале проверки в Орловской области по факту массовой гибели животных. Местные жители сообщили об обнаружении на краю поля мертвой лисицы. При осмотре охотничьих угодий в дальнейшем были обнаружены 15 погибших воронов, две особи перепела и четыре лисицы.