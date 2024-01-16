Как жителям новых регионов России платить по старым долгам

После возвращения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ их жители перешли на российскую правовую систему. Они расплачиваются рублями, получают пенсии и социальные льготы. Но у многих из них сохранились долговые обязательства перед украинскими банками. Нужно ли выплачивать задолженность перед кредитными организациями теперь уже иностранного государства, объясняют «Известия».

Нужно ли жителям новых территорий России платить украинские долги

Как уточняли в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, кредиты, займы, штрафы и иные задолженности перед украинскими организациями на территории РФ взыскивать не будут. Таким образом, недействительными признаются все долги перед украинскими банками и микрофинансовыми организациями, приобретенные жителями новых регионов РФ до 30 сентября 2022 года.

При этом долги, которые подлежат зачислению в доход бюджетов новых субъектов, выплатить всё же придется. Местом жительства или пребывания должника или его имущества в таком случае должна быть территория России.

Кроме того, это решение не касается долгов физическим лицам, по предпринимательским займам и за ЖКХ.

Нужно ли жителям новых регионов РФ платить алименты

Процесс взыскания долгов по алиментам продолжается, новые заявления жителям присоединенных территорий подавать не нужно. Все исполнительные листы, поданные до 20 сентября 2022 года, были переоформлены автоматически и сейчас находятся в уполномоченных органах регионов.

Ранее «Известия» рассказали читателям, какие льготы и выплаты положены жителям новых регионов России.