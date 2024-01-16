Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа
Южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу со стороны сектора Газа во вторник, 16 января. Об этом сообщает портал Ynet.
По данным издания, десятки ракет были выпущены в сторону израильского города Нетивота и соседних с ним поселений. Один из снарядов попал в магазин электротоваров, а осколки от ракет упали в разных районах Нетивота. Муниципалитет города отметил, что было примерно 50 пусков и сотрудники магазина были удивлены тем, что ХАМАС всё еще может проводить такие операции после 102 дней военных действий.
Кроме того, Ynet добавляет, что ракеты запускались из Аль-Борейджа и Нусирата в секторе Газа, из которых накануне были выведены подразделения израильской армии.
Какой-либо информации о погибших и пострадавших в результате удара нет.
Ранее, 13 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит войну с палестинским движением ХАМАС, пока ему не станет подконтрольна граница сектора Газа с Египтом. При этом подчеркивается, что целью ЦАХАЛ являются контрольно-пропускной пункт «Рафах», а также Филадельфийский коридор. В тот же день он сообщил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает Израилю добиться ее в войне против ХАМАС.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.