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Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа

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Фото: ynet.co.il
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Южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу со стороны сектора Газа во вторник, 16 января. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным издания, десятки ракет были выпущены в сторону израильского города Нетивота и соседних с ним поселений. Один из снарядов попал в магазин электротоваров, а осколки от ракет упали в разных районах Нетивота. Муниципалитет города отметил, что было примерно 50 пусков и сотрудники магазина были удивлены тем, что ХАМАС всё еще может проводить такие операции после 102 дней военных действий.

Кроме того, Ynet добавляет, что ракеты запускались из Аль-Борейджа и Нусирата в секторе Газа, из которых накануне были выведены подразделения израильской армии.

Какой-либо информации о погибших и пострадавших в результате удара нет.

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Ранее, 13 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит войну с палестинским движением ХАМАС, пока ему не станет подконтрольна граница сектора Газа с Египтом. При этом подчеркивается, что целью ЦАХАЛ являются контрольно-пропускной пункт «Рафах», а также Филадельфийский коридор. В тот же день он сообщил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает Израилю добиться ее в войне против ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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