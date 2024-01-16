ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Самарской области
Массовое ДТП с 15 автомобилями произошло на 1129 км федеральной трассы М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом 16 января сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием 15 грузовых и легковых автомобилей», — говорится в сообщении.
При этом движение вблизи села Якушино в результате произошедшего было приостановлено. Координацией работы служб на месте ДТП занимается районный прокурор Вадим Поляков. На данный момент устраняются последствия аварии.
Информации о пострадавших не поступало.
Накануне массовое ДТП с участием 12 машин произошло в Красноярском крае. Никто не пострадал.