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В бундестаге раскритиковали главу минфина ФРГ после выступления перед фермерами

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Своей речью перед протестующими фермерами в Берлине глава минфина ФРГ Кристиан Линднер показал, что он не достоин занимать министерский пост. Такое мнение 16 января высказала лидер партии «Левые» и член Бундестага Янине Висслер.

«Федеральный министр, который стоит перед протестующими фермерами и не вносит ни одного предложения по решению их проблем, а вместо этого агитирует против безработных и беженцев, не только справедливо освистан, но и неприемлем как министр», — заявила она в интервью журналу Der Spiegel.

По ее словам, Линднер, вместо ответа на критику в адрес сельскохозяйственной политики правительства ФРГ предпочитает вести отвлекающие споры и натравливать людей друг на друга.

«Это политически безответственно и по-человечески отвратительно», — сказала Висслер.

Крайние фермеры: из-за чего немецкие аграрии начали недельный протест
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Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовали около 1,3 тыс. человек. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем обращении на сайте правительства ФРГ 13 января выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Йоахим Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

15 января началась забастовка у Бранденбургских ворот. Движение демонстрантов и техники стартовало с пяти точек на границе с Бранденбургом. Протестующие фермеры обеспокоены отменой субсидий, многие из них также призывают к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства», сообщал корреспондент Berliner Zeitung Франц Бекки с места событий.

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