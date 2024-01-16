В Эстонии задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ
В Эстонии задержан гражданин РФ Вячеслав Морозов по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом во вторник, 16 января, сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.
По его информации, бывший профессор Тартуского университета Морозов был задержан 3 января, и с тех пор находится в таллинской тюрьме. Факт задержания россиянина подтвердили в эстонской прокуратуре, однако правоохранительные органы не раскрывают детали подозрений.
Государственный прокурор Трийну Олев пояснила, что на свободе Морозов якобы может «уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления». По этой причине следствие обратилось в суд с ходатайством о взятии его под стражу.
По данным журналистов, Морозов работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета приблизительно с 2010 года. Заведующая институтом подтвердила, что вуз прекратил с ним отношения после того, как против него выдвинули подозрения.
Ранее, 16 декабря 2023 года, сообщалось о задержании в Эстонии экс-редактора издания «Спутник Медиа» Аллана Хантсома. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал случившееся попыткой официального Таллина выслужиться перед Западом через зачистку инакомыслия.
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