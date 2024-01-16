Краеведческий календарь 2024 года презентуют в Астрахани
В Астрахани готовят к выходу краеведческий календарь 2024 года. Презентация 61-го выпуска издания состоится в областной библиотеке имени Крупской в среду, 17 января.
«Астрахань-24» уточняет, что такой календарь издают в Астраханской области с 1963 года. В этом выпуске будет 248 дат, связанных с разными событиями и личностями, которые повлияли на развитие региона.
Даты сопровождаются историческими справками, подготовленными экспертами, представляющими общественные, научные и бизнес-организации.
Ранее эксперты Роскачества спрогнозировали, что Астраханская область пополнит список новых регионов виноделия. Это первый в российской истории регион, официально ставший виноградарским и поставлявший вино в столицу. По оценкам экспертов, у астраханского виноградарства есть потенциал.