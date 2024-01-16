В ЮАР начали готовить иск против Вашингтона и Лондона из-за помощи Израилю

Юристы Южно-Африканской Республики (ЮАР) готовят иски против США и Великобритании за соучастие в военных преступлениях Израиля на территории сектора Газа. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило турецкое агентство Anadolu.

«После того, как ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд (МС) ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа, почти 50 юристов страны готовят отдельный иск против правительств США и Великобритании на том основании, что они являются соучастниками военных преступлений израильских сил в Палестине», — говорится в сообщении.

Возглавляющий инициативу южноафриканский юрист Викус Ван Ренсбург в сотрудничестве с юристами из США и Великобритании намерен добиться судебного преследования причастных к преступлениям Израиля лиц в гражданских судах, уточнило Anadolu.

«Соединенные Штаты теперь должны быть привлечены к ответственности за совершенные ими преступления», — заявил юрист в интервью агентству.

Ван Ренсбург уточнил, что поданный ЮАР в МС ООН иск против Израиля будет служить руководством в рамках дел против США и Великобритании, которые юрист намерен инициировать.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней.

Слушания по иску ЮАР начались 11 января. По мнению Кейптауна, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Израиль, в свою очередь, попросил МС ООН отказаться от рассмотрения дела. По мнению представителя делегации еврейского государства в суде, адвоката из Тель-Авива Омри Сендера, удовлетворение судом запроса ЮАР может нанести ущерб израильтянам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.