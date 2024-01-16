Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Спорт
Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»
Здоровье
Врач рассказала об опасных причинах болей в животе у детей
Мир
Командующий ВСУ сообщил об «активной обороне» на восточном фланге
Мир
МИД Ирака назвал агрессией обстрел Ираном своей территории
Мир
В небе над Иракским Курдистаном сбиты три нацеленных на базу США в Эрбиле БПЛА
Наука и техника
Ковальчук заявил об уникальности фундаментальной научной базы в России
Мир
Трамп победил в Айове на выборах кандидата в президенты от республиканцев
Политика
В Совфеде указали на желание Зеленского мирного диалога без участия РФ
Экономика
В Кремле отреагировали на якобы ужесточение проверок банками КНР сделок с РФ
Авто
В ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности на зимней дороге
Общество
В Кремле назвали нереализуемой идею переноса столицы в Иркутск
Мир
Лавров заявил о признательности России КНДР за поддержку в спецоперации
Экономика
Силуанов рассказал о работе Минфина над повышением доступности ипотеки
Сюжет:

В ЮАР начали готовить иск против Вашингтона и Лондона из-за помощи Израилю

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юристы Южно-Африканской Республики (ЮАР) готовят иски против США и Великобритании за соучастие в военных преступлениях Израиля на территории сектора Газа. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило турецкое агентство Anadolu.

«После того, как ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд (МС) ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа, почти 50 юристов страны готовят отдельный иск против правительств США и Великобритании на том основании, что они являются соучастниками военных преступлений израильских сил в Палестине», — говорится в сообщении.

Возглавляющий инициативу южноафриканский юрист Викус Ван Ренсбург в сотрудничестве с юристами из США и Великобритании намерен добиться судебного преследования причастных к преступлениям Израиля лиц в гражданских судах, уточнило Anadolu.

«Соединенные Штаты теперь должны быть привлечены к ответственности за совершенные ими преступления», — заявил юрист в интервью агентству.

Ван Ренсбург уточнил, что поданный ЮАР в МС ООН иск против Израиля будет служить руководством в рамках дел против США и Великобритании, которые юрист намерен инициировать.

Тихое заявление: изменят ли США свой подход к войне в Газе
И как конфликт в анклаве может распространиться на весь ближневосточный регион

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. В ответ на это 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления руководства ЮАР лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней.

Слушания по иску ЮАР начались 11 января. По мнению Кейптауна, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Израиль, в свою очередь, попросил МС ООН отказаться от рассмотрения дела. По мнению представителя делегации еврейского государства в суде, адвоката из Тель-Авива Омри Сендера, удовлетворение судом запроса ЮАР может нанести ущерб израильтянам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024