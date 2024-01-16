Два человека погибли в ДТП на трассе в Иркутской области
Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. Смертельные травмы получили две женщины.
Авария произошла утром 16 января в районе Байкальска. По данным ИА IrkutskMedia, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» при движении в сторону Иркутска не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с машиной Nissan Qashqai.
В результате аварии смертельные травмы получили 27-летняя пассажирка отечественного внедорожника, а также 34-летняя женщина за рулем иномарки. Водитель и пассажир «УАЗа» доставлены в больницу.
В Тюменской области 14 января автомобиль Renault Logan при выезде на встречную полосу во время обгона столкнулся с машиной «Лада». Травмы получили шесть детей.