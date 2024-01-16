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Три беспилотника были сбиты в Воронежской области с помощью «Радара.НФ»

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Фото: Народный фронт
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Благодаря информации, поступившей от пользователей приложения «Радар.НФ» были сбиты три беспилотника при атаке украинских летательных аппаратов на Воронежскую областью в ночь на 16 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что всего дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять и перехватили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом.

«Всего поступило 15 сигналов, все они были оперативно переданы военным и все были по теме БПЛА или взрывов. Три БПЛА сбиты благодаря сигналам, поступившим от пользователей приложения «Радар.НФ». Целью атак ВСУ был аэродром Балтимор, благодаря помощи граждан удалось предотвратить нападение», — сообщил руководитель проекта разработки приложения «Народного фронта» Михаил Камышев.

Отмечается, что «Радар.НФ» скачали более 350 тыс. россиян. По числу загрузок лидирует Москва и Московская область — 122 788 раз, на втором месте — Белгородская область (31 622), на третьем — Санкт Петербург и Ленинградская область (23 285). В Воронежской области приложение установили 6 183 пользователя.

Заправщик на автомобильной заправочной станции в Крыму Константин Картушин рассказал, что ценит это приложение за возможность быть начеку во время ночных и утренних смен. Он поделился, что благодаря «Радар.НФ» чувствует себя более уверенно и готов действовать для личной безопасности и защиты коллег и клиентов заправочной станции.

Как указали в Минобороны, благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации ранее уже удалось сбить два беспилотника над Брянской областью, еще два — над Курской, один в Крыму и один — в Смоленской.

Приложение «Радар.НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Для этого достаточно навести камеру на QR-код и перейти по ссылке.

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В ноябре прошлого года корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев ознакомился с функциями приложения. Он объяснил, что, заметив какое-либо присутствие противника, нужно в меню выбрать соответствующую позицию, сфотографировать и нажать клавишу «сообщить». Специалист по кибербезопасности Владимир Белый обратил внимание, что приложение оперативно показывает весь трек: откуда летит, где-то взрывается или кто-то пошел поджигать военкомат. Отмечается, что для приложения важно не фото, а именно геолокация объекта.

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