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Политолог назвала отвлечением внимания заявления НАТО о якобы конфликте с РФ

Политолог Елисеева: слова НАТО об «угрозе» от РФ — орудие для отвлечения от проблем
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Участившиеся заявления представителей государств — членов НАТО об «угрозе» в виде России — удобный инструмент для отвлечения от внутренних проблем Европы. Такое мнение в беседе с «Известиями» 16 января выразила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас со ссылкой на разведку страны заявила британской газете The Times, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к «угрозе», которую будет представлять Россия для восточного фланга НАТО.

«В случае Европейского союза, США, в целом блока НАТО — Россия всегда использовалась как «враг», на которого можно повесить абсолютно всё, начиная от внутренних проблем и заканчивая вообще всем. То есть Россию можно вообще обвинить и во вмешательстве во внутренние дела, и в каких-то провалах на международной арене, в принципе, чем они занимаются», — сказала Елисеева.

Кроме того, по словам политолога, подобные заявления делаются для того, чтобы было увеличено финансирование для европейского военно-промышленного комплекса.

«Также огромные внутренние миграционные и социальные проблемы. Мы видим, как проседают различные партии по рейтингам, а с учетом проведения в этом году различных выборов, в том числе и выборов в США, это довольно удобный инструмент», — резюмировала Елисеева.

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До этого, 14 января, немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году.

Позднее министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отнес к «уткам» «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, однако она готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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