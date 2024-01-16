Больше 400 человек пострадали от переохлаждения в Красноярском крае
В Красноярском крае 414 человек получили переохлаждение с начала октября 2023 года. 14 человек погибли.
По данным регионального министерства здравоохранения, госпитализация потребовалась 214 гражданам. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Переохлаждение получили 26 детей, шесть из них госпитализированы.
Врачи уточнили, что все погибшие были взрослыми.
В ближайшие сутки в Красноярском крае ожидаются морозы до -35 градусов. В центральных районах местами похолодает до -40 градусов. На дорогах образуется гололедица. Кроме того, до 19 января в горных районах ожидается лавинная опасность.