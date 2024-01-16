Грузоподъемность ледовых переправ увеличили в Якутии
В Якутии увеличили грузоподъемность нескольких ледовых переправ. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на управтодор республики.
С 15 января проехать по автозимнику Якутск — Нижний Бестях на федеральной трассе Р-504 «Колыма» может транспорт массой до 10 т. До 30 т увеличена грузоподъемность переправ через реку Вилюй около сел Верхневилюйск, Кюндядя, Устье и Крестях по трассе А-331 «Вилюй».
С 16 января на ледовой переправе через реку Алдан на дороге «Амга» в Усть-Майском районе грузоподъемность увеличили до 25 т. Аналогичная грузоподъемность введена на автозимнике Усть-Мая — Эльдикан.
Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения установленных ограничений при проезде по переправам.