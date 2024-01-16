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Пенсионерка погибла во время пожара в жилом доме под Ульяновском

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В Ульяновской области в селе Баевка Николаевского района в жилом доме произошел крупный пожар. Погибла 87-летняя женщина.

Как сообщает ulpravda.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, пожар случился 15 января. После тушения спасатели нашли бездыханное тело пожилой женщины. Следователи осмотрели место происшествия. На теле погибшей не обнаружено повреждений, за исключением следов термического воздействия.

По предварительным данным, причиной пожара стал перекал отопительной печи. Обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на востоке Москвы, в котором погибла женщина. Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на улице Вешняковской. После ликвидации пожара было обнаружено тело пожилой женщины с признаками отравления продуктами горения.

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