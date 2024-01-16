Машины застряли на плотине Жигулевской ГЭС из-за метели
Многочасовая пробка образовалась накануне, 15 января, на федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. Самарскую область накрыла сильная метель с усилением ветра. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров.
Очевидцы рассказали, что ситуацию усугубило то, что некоторые автомобили начали объезжать фуры в первом и втором рядах по встречной полосе, в результате занятыми оказались все четыре полосы. Люди вынуждены были провести в пробке несколько часов.
Губернатор Дмитрий Азаров призвал руководство управляющей организации ФКУ «Поволжуправтодор» к экстренным мерам. Кроме того, свои усилия скоординировали ГИБДД, МЧС, региональный минтранс, дорожные службы и муниципалитеты.
По словам главы области, которые приводит НИА «Самара», чтобы подобной ситуации не возникало, идет строительство моста через Волгу и трассу «Обход Тольятти». Это решит задачу ликвидации пробки на ГЭС, которая сейчас является практически круглосуточной.