Названа дата проведения «Архстояния» в Калужской области

В Калужской области в 2024 году вновь пройдет фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Он состоится в арт-парке «Никола-Ленивец» 26 июля и продлится два дня. Также организаторы определили тему фестиваля — «Мы».

Заявки на временные проекты свободного формата принимаются до 15 февраля. Лучшие будут реализованы на площадке фестиваля. Прием конкурсных проектов продолжится до 1 апреля.

Как уточняет газета «Весть», в 2023 году «Архстояние» также состоялось в конце июля в арт-парке «Никола-Ленивец». Темой фестиваля тогда стала игра в предсказания.

Стоимость организации мероприятий в рамках фестиваля выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.