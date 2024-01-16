Новую модульную газовую установку запустили в Верхневолжье
В селе Погорелое Городище Зубцовского муниципального округа Тверской области модернизировали теплогенераторный комплекс по адресной инвестиционной программе. Это уже положительно сказалось на качестве теплоснабжения одного из домов, в котором проживают 60 человек. Ранее дом отапливался от устаревшей котельной, и люди часто жаловались на холод в помещениях.
Как уточняют «Тверские ведомости», в рамках региональной адресной инвестиционной программы в 2023 году было налажено газоснабжение деревни Ульяново Зубцовского округа. Благодаря этому в ближайшее время удастся подключить к газу более 600 домовладений в этом районе.
В последнее время в регионе построили около 600 км газовых сетей, подключили 33 новых населенных пункта к газовой инфраструктуре, а общее количество газифицированных домовладений увеличилось до 489 тыс.
В ближайшей перспективе планируется строительство 1610 км межпоселковых и распределительных газовых сетей, газификация еще 90 населенных пунктов. Также планируется ввести более 90 новых газовых котельных в различных муниципалитетах региона.