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Суд отклонил жалобу клуба Mutabor о приостановке деятельности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу клуба Mutabor о приостановке его деятельности. Об этом 16 января сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

11 января стало известно, что представители ООО «Арт центр» (владельца торговой марки «Мутабор») обжаловали решение приостановить его работу из-за нарушения санитарных норм во время «голой» вечеринки со звездами.

Как уточняется, Мосгорсуд рассмотрел жалобу руководства клуба и оставил постановление Лефортовского районного суда Москвы от 10 января 2024 года о приостановке работы заведения на 90 суток без изменения.

Прикройтесь: организаторов вечеринки Ивлеевой могут ждать новые проверки
Суд приостановил деятельность клуба, где проходило «голое» мероприятие

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения (признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ). 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того, как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

26 декабря адвокат Владислав Ватаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба. Позднее, 10 января, стало известно, что Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей. Было установлено, что блогер зарегистрирована по месту жительства не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ. Туда и должен быть направлен иск.

В тот же день советский и российский актер, продюсер телесериала «Бригада» Александр Иншаков сообщил «Известиям», что намерен вновь подать иск в суд о взыскании 1 млрд рублей с Ивлеевой.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал блогера на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

7 января сообщалось, что российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельцев ночного клуба Mutabor из-за музыкальных композиций, которые использовались заведением во время проведения «голой» вечеринки. По информации «Известий», к ООО «Арт Центр», которое владеет клубом Mutabor, был подан иск на сумму 537 тыс. рублей.

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