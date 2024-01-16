Четыре купели оборудуют в Сыктывкаре для крещенских купаний
В Сыктывкаре для крещенских купаний оборудуют четыре купели. Они появятся на правом берегу Сысолы в районе понтонного моста, в местечке Красная гора, в микрорайоне Нижний Чов и в Эжвинском районе Сыктывкара возле лодочной станции.
О подготовке к мероприятию говорилось на заседании оргкомитета под председательством замглавы администрации Елены Семейкиной, пишет ИА «Комиинформ».
Специалисты установили, что толщина льда на реках Сысоле и Вычегде соответствует нормам обеспечения безопасности. Однако на льду может одновременно находиться ограниченное количество человек. Это будут контролировать спасатели.
Возле купелей оборудуют спасательные посты, палатки с обогревом и места для переодеваний. Подготовка мест для купаний продолжается: идет расчистка подъездных путей, стоянок, обустраиваются деревянные трапы, у всех купелей устанавливаются леерные ограждения.