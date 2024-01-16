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Две жительницы Биробиджана отдали мошенникам 3,5 млн рублей

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В Биробиджане полиция проводит проверку по двум фактам мошенничества. Потерпевшие лишились свыше 3,5 млн рублей.

Одна из пострадавших сообщила, что ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей МФЦ. Собеседница заявила, что от имени биробиджанки был оформлен некий автоплатеж. Все документы на автоплатеж потерпевшей направили в мессенджер. Женщина поверила, что стала жертвой мошенников, и согласилась перевести деньги на «безопасный» счет. Ущерб составил 950 тыс. рублей, пишет ИА EAOMedia.

В разговоре со второй потерпевшей мошенница представилась сотрудницей компании сотовой связи. Она сообщила, что из-за сбоя программы у женщины сменился тариф, для его восстановления требуется продиктовать код из SMS-сообщения. Вскоре после этого с биробиджанкой связался «сотрудник банка». Он заявил, что благодаря коду мошенники якобы смогли оформить на потерпевшую кредит, в связи с чем ей требуется оформить собственный займ и перевести средства на «безопасный» счет. Ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.

В Хабаровском крае 54-летний мужчина лишился из-за мошенников 2,6 млн рублей. Потерпевший был уверен, что инвестирует средства на криптовалютной бирже.

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