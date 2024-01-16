Песков отказался комментировать информацию о лечении главы ЦБ Набиуллиной
Информация о состоянии здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной является личной и комментариям не подлежит. Об этом 16 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о якобы прохождении лечения Набиуллиной.
«Это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать», — сказал он.
Песков также пожелал Набиуллиной здоровья, сил и продолжения ее целеустремленности.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Набиуллина якобы проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ).