Новую школу откроют в феврале в Ставрополе
В Ставрополе в феврале откроют новую школу на улице Федеральной. На текущий момент ведется предварительная запись детей в первые – восьмые классы.
Учреждение состоит из 11 блоков. Это административная часть, начальная школа, учебные и лабораторные классы, помещения для изучения технологий, медицинский блок, актовый зал, столовая и спортивные сооружения. Об этом сообщает ИА StavropolMedia. По поручению губернатора Владимира Владимирова в школе будет запущен центр «Точка роста». Рядом со школой разместили стадион и теннисный корт.
Глава Ставрополя Иван Ульянченко рассказал, что в учреждении предусмотрели специальное оборудование для занятий спортивной гимнастикой и легкой атлетикой. Кроме того, детей будут обучать спортивному туризму. В школе примут на работу 60 человек. Это преподаватели, медики, повара, библиотекари, психологи и логопеды.
Ранее сообщалось, что в Омской области за три года планируют отремонтировать 52 школы. На эти цели заложено 6 млрд рублей.