Командующий ВСУ сообщил об «активной обороне» на восточном фланге
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «активную оборону» на восточном фланге фронта. Об этом 16 января заявил командующий украинскими Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, подобный вид тактики означает, что украинская армия выискивает возможность для нанесения удара, пока российская армия стремится вернуть инициативу. При этом у обеих сторон снизилась интенсивность боевых действий, уточнил генерал.
«Наступления на уровне батальона — большая редкость», — сказал Сырский, чьи слова приводит Reuters.
Он также подчеркнул, что у армии Украины была возможность создать «искусственное преимущество» и пойти вперед.
Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в кулуарах форума в Давосе передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание о необходимости изменения военной стратегии Киева с наступательной на оборонительную. Зеленский же намерен через Салливана передать послание своему американскому коллеге Джо Байдену и конгрессу США о том, что Киев сможет вести оборону только в том случае, если Вашингтон и его союзники продолжат оказывать необходимую поддержку.
Также в этот день представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, в настоящее время солдаты Вооруженных сил (ВС) России продолжают наносить мощные удары по позициям украинской армии.
14 января командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские войска столкнулись с критической ситуацией из-за личного состава. Он добавил, что качество приходящей живой силы оставляет желать лучшего.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.