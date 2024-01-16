Американист предрек новые провокации в отношении Трампа

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин прокомментировал «Известиям» 16 января победу бывшего президента США Дональда Трампа на кокусах (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. Как отметил эксперт, теперь определенная часть американского правящего класса сделает всё, чтобы не допустить Трампа к заключительному этапу президентской гонки.

Трамп по итогам кокусов набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%). Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа.

«Многие политики США, общественное мнение, даже различные представители Западной Европы с ужасом воспринимают будущий приход Трампа и победу его над в общем-то теряющим бразды правления нынешним президентом США Джо Байденом», — сказал Мизин.

Комментируя снятие с выборной гонки Вивека Рамасвами, он отметил, что совершенно очевиден факт, что среди республиканце Трампу нет конкурентов. Напротив, по мнению Мизина, Республиканская партия может сплотиться вокруг бывшего американского президента для его будущей победы.

«В Республиканской партии ему серьезных конкурентов нет. Наоборот, все будут сплачиваться вокруг него для его победы. <...> При этом будет сделано всё, чтобы его как-то остановить. Всё делается через так называемую независимую судебную систему, так важную в США, чтобы в будущем повесить на него очередные обвинения, так как определенную часть американского правящего класса обуял ужас в связи с таким триумфальным маршем Трампа», — считает эксперт.

В начале декабря 2023 года журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.