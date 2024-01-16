Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые создали биодатчики для диагностики рака молочной железы за 20 минут
Общество
Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству
Политика
Путин установил почетное звание для работников местного самоуправления
Мир
В Верховной раде выступили за мобилизацию части депутатов
Мир
Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии
Мир
Покинувший президентскую гонку Рамасвами ответил о перспективах работы с Трампом
Общество
Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве 16 января
Политика
В России прокомментировали идею Запада создать нейтральный флот в Черном море
Мир
Ким Чен Ын призвал разрушить Арку Воссоединения с Южной Кореей
Мир
Премьер Эстонии Каллас дала ЕС пять лет на подготовку к конфликту с РФ
Мир
Верховная рада будет рассматривать проект о мобилизации без информации от ВСУ
Мир
FT заявила о начале ЕС аудита переданных Украине вооружений
Общество
В Кремле назвали нереализуемой идею переноса столицы в Иркутск
Мир
Лавров заявил о признательности России КНДР за поддержку в спецоперации
Экономика
Силуанов рассказал о работе Минфина над повышением доступности ипотеки

В Краснодаре расселят 27 аварийных домов в 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2024 года в Краснодаре расселят жителей 27 аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию города.

Объем финансирования на этот год вырос в три раза по сравнению с предыдущим и составил свыше 300 млн рублей. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Расселение аварийного фонда».

Всего в Краснодаре аварийными признали 143 здания, их общая площадь составляет порядка 5 тыс. кв. м. На текущий момент в домах проживают свыше 300 человек.

В Калужской области в рамках действующей программы расселят 219 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Их площадь составляет 67,12 тыс. кв. м.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024