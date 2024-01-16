В Краснодаре расселят 27 аварийных домов в 2024 году

До конца 2024 года в Краснодаре расселят жителей 27 аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию города.

Объем финансирования на этот год вырос в три раза по сравнению с предыдущим и составил свыше 300 млн рублей. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Расселение аварийного фонда».

Всего в Краснодаре аварийными признали 143 здания, их общая площадь составляет порядка 5 тыс. кв. м. На текущий момент в домах проживают свыше 300 человек.

В Калужской области в рамках действующей программы расселят 219 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Их площадь составляет 67,12 тыс. кв. м.