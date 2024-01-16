Замдиректора «Водоканала» Петербурга задержан по подозрению в махинациях

В Петербурге задержан заместитель директора государственного унитарного предприятия (ГУП) «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадим Чернышов. Об этом во вторник, 16 января, сообщил телеканал «78.ru» со ссылкой на источник.

Предположительно, поводом для задержания стало то, что Чернышов в конкурсе на обслуживание территории объектов «Водоканала» предоставил одной из организаций преимущество перед другими участниками тендера и заключил с ней соответствующий договор на оказание услуг.

«С 22 по 24 мая 2023 года Чернышов предложил компании «Кварта» цену договора — 528 млн рублей, в то время как другим участникам — организациям тендера была предложила стоимость 402 млн рублей», — уточняется в сообщении.

По данным телеканала, накануне в одном из зданий ГУП в Чернорецком переулке прошли обыски.

Ранее, 13 декабря, сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге бывшего главы компании «Метрострой Северной столицы», заместителя председателя городского комитета по транспорту Владимира Шмидта. 15 декабря стало известно, что ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).