В Кремле назвали нереализуемой идею переноса столицы в Иркутск

Идея перенести столицу России из Москвы в Иркутск нереализуема. Об этом 16 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил главе государства Владимиру Путину перенести столицу страны в Иркутск. В своем письме он выразил мнение, что это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской частей государства и ускорит социально-экономическое развитие страны.

«Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее, 7 января, символ новогодней столицы России передали Кирову. В этом году город отмечает свой 650-й день рождения. На торжественной церемонии состоялась передача хрустальной снежинки, которая является символом проекта.