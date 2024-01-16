Жителя Читы осудили за крупный пожар в дачном кооперативе

В Чите вынесен приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в крупном пожаре в дачном кооперативе. По версии следствия, он бросил непотушенную спичку на сухую траву.

Инцидент произошел в конце мая в Черновском районе. В результате неосторожности подсудимого, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, пожар произошел в дачном кооперативе «Заря». По сухой траве огонь распространился на дачные дома и надворные постройки. Здания были повреждены или уничтожены огнем, пишет ИА ChitaMedia.

Ущерб от пожара оценивается в 1,6 млн рублей. Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании нанесенного ущерба. На счета мужчины и его машину наложен арест.