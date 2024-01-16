Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые создали биодатчики для диагностики рака молочной железы за 20 минут
Общество
Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству
Политика
Путин установил почетное звание для работников местного самоуправления
Мир
В Верховной раде выступили за мобилизацию части депутатов
Мир
Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии
Мир
Покинувший президентскую гонку Рамасвами ответил о перспективах работы с Трампом
Общество
Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве 16 января
Политика
В России прокомментировали идею Запада создать нейтральный флот в Черном море
Мир
Ким Чен Ын призвал разрушить Арку Воссоединения с Южной Кореей
Мир
Премьер Эстонии Каллас дала ЕС пять лет на подготовку к конфликту с РФ
Мир
Верховная рада будет рассматривать проект о мобилизации без информации от ВСУ
Мир
FT заявила о начале ЕС аудита переданных Украине вооружений
Общество
В Кремле назвали нереализуемой идею переноса столицы в Иркутск
Мир
Лавров заявил о признательности России КНДР за поддержку в спецоперации
Экономика
Силуанов рассказал о работе Минфина над повышением доступности ипотеки

Жителя Читы осудили за крупный пожар в дачном кооперативе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чите вынесен приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в крупном пожаре в дачном кооперативе. По версии следствия, он бросил непотушенную спичку на сухую траву.

Инцидент произошел в конце мая в Черновском районе. В результате неосторожности подсудимого, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, пожар произошел в дачном кооперативе «Заря». По сухой траве огонь распространился на дачные дома и надворные постройки. Здания были повреждены или уничтожены огнем, пишет ИА ChitaMedia.

Ущерб от пожара оценивается в 1,6 млн рублей. Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании нанесенного ущерба. На счета мужчины и его машину наложен арест.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024