Житель Хабаровского края лишился 2,6 млн рублей из-за мошенников
Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 54-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Мужчина лишился 2,6 млн рублей.
По словам потерпевшего, он увидел в социальных сетях предложение высокого дохода от инвестиций на криптовалютной бирже. Мужчина прошел по ссылке и оставил заявку. Вскоре ему перезвонил незнакомец, который представился брокером. Он убедил мужчину зарегистрироваться на инвестиционной площадке и создать счет, пишет ИА AmurMedia.
Хабаровчанин оформил несколько кредитов, продал гараж и в течение месяца перечислял деньги на онлайн-кошелек, данные которого продиктовал мошенник. Когда средства закончились, мужчина сообщил об этом лжеброкеру. Тогда общение прекратилось.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Сыктывкаре жертвой мошенника стал 61-летний сотрудник медицинского учреждения. Потерпевший оформил четыре кредита и перевел на «безопасный» счет больше 3 млн рублей.