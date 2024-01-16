Житель Хабаровского края лишился 2,6 млн рублей из-за мошенников

Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 54-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). Мужчина лишился 2,6 млн рублей.

По словам потерпевшего, он увидел в социальных сетях предложение высокого дохода от инвестиций на криптовалютной бирже. Мужчина прошел по ссылке и оставил заявку. Вскоре ему перезвонил незнакомец, который представился брокером. Он убедил мужчину зарегистрироваться на инвестиционной площадке и создать счет, пишет ИА AmurMedia.

Хабаровчанин оформил несколько кредитов, продал гараж и в течение месяца перечислял деньги на онлайн-кошелек, данные которого продиктовал мошенник. Когда средства закончились, мужчина сообщил об этом лжеброкеру. Тогда общение прекратилось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Сыктывкаре жертвой мошенника стал 61-летний сотрудник медицинского учреждения. Потерпевший оформил четыре кредита и перевел на «безопасный» счет больше 3 млн рублей.