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В Совфеде указали на желание Зеленского мирного диалога без участия РФ

Сенатор Цеков: Киев хочет диалога со всеми, только не с Москвой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украина заинтересована в диалоге для разрешения конфликта со всеми странами, но только не с РФ. Об этом «Известиям» 16 января заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд заявил об интересе Киева в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой формуле мира. Кроме того, он подчеркнул крайнюю важность присутствия на предстоящем саммите «по формуле мира» лидеров стран Глобального Юга.

«Киев заинтересован в участии в урегулировании конфликта практически всех стран мира, но только не России. На самом деле другие страны мира вообще не нужны — ни страны Запада, ни Глобального Юга. Зеленскому надо если с кем-то и говорить, то говорить прежде всего с Россией, но мира он не хочет. Он хочет продолжения конфликта, потому что его окончание — это политическая смерть для Зеленского, а может быть, и физическая», — сказал Цеков.

Именно поэтому, по словам сенатора, президент Украины каждый раз и придумывает нечто новое, что бы позволило ему продолжить не договариваться о мире, а фактически продолжать ведение боевых действий.

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Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой после последнего раунда переговоров между Россией и Украиной, который состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года.

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