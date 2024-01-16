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Врач рассказала об опасных причинах болей в животе у детей

Педиатр Мулюкова: боль в животе с высокой температурой — повод вызвать скорую помощь
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Жалобы детей на боль в животе всегда пугают родителей. Существуют разные причины возникновения таких болей, поэтому важно различать острые состояния, требующие незамедлительного обращения к врачу. О том, в каких случаях не стоит паниковать, а в каких необходима срочная медицинская помощь, «Известиям» 16 января рассказала врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова.

К тревожным симптомам, по словам специалиста, относятся резко возникшая и ярко выраженная боль в любой части живота, которая по субъективной десятибалльной шкале будет от семи и выше. Также боль может сопровождаться высокой температурой тела — более 39 градусов, рвотой или стулом с кровью, потерей сознания.

«Такие признаки могут быть проявлением попадания внутрь инородного предмета, а также различных хирургических заболеваний живота, например аппендицита, желудочно-кишечного кровотечения, заворота кишок, кишечной непроходимости, перекрута яичника у девочек. В таких ситуациях следует безотлагательно обратиться к врачу, вызвать скорую помощь», — пояснила эксперт.

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Кроме экстренных состояний в разном возрасте возникают и другие причины для боли, указала педиатр. Детей до года живот может беспокоить ввиду возрастной незрелости желудочно-кишечного тракта, из-за чего возникают кишечные колики, болезненность и затруднения дефекации, срыгивания. Как правило, всё это проходит по мере взросления.

«Детей примерно от года до 10 лет часто беспокоят функциональные боли в животе, которые связаны с нарушением в питании, запорами, более высокой чувствительностью к растяжению кишечника при метеоризме», — добавила Мулюкова.

У эмоциональных детей может болеть живот из-за стрессовых ситуаций, например при переезде, смене группы детского сада или из-за нехватки внимания родителей. Дети с 10 до 18 лет могут иметь боли в животе из-за синдрома раздраженного кишечника, гастрита или язвенной болезни желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, более известной по аббревиатуре ГЭРБ. Девочки в свою очередь могут испытывать неприятные ощущения в области живота из-за менструаций, объяснила врач.

«Важно отметить, что для всех детей характерно возникновение болей в животе не только из-за острых кишечных инфекций, но также и на фоне инфекций мочевыводящих путей, например пиелонефрита или цистита. Заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы, такие как холецистит и панкреатит, у детей встречаются крайне редко, потому что организм ребенка еще молодой», — пояснила педиатр.

Детской особенностью является увеличение лимфатических узлов на фоне или после выздоровления от вирусных инфекций. Они могут прощупываться на шее, но также могут увеличиваться и в животе (лимфоузлы в основном расположены вокруг желудка). Визуально увеличение не определить, но ребенок может жаловаться на периодически возникающую, кратковременную, неинтенсивную боль в животе, резюмировала Мулюкова.

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16 декабря прошлого года педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина рассказала «Известиям», что самым опасным подарком для ребенка является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для здоровья и даже жизни ребенка. По ее словам, устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика — довольно просто решаемая задача. Однако, если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребенка многократно увеличиваются.

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