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Ковальчук заявил об уникальности фундаментальной научной базы в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия обладает уникальной фундаментальной научной базой, заявил 16 декабря президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире программы «Соловьев Live».

«У нас очень глубокий задел фундаментальной науки, и остались люди и школы», — заявил Ковальчук.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин однажды вскользь заявил: «Берегите наследие советской науки». Благодаря этому высказыванию удалось почти полностью восстановить уникальный советский научный опыт, добавил Ковальчук.

Например, на данный момент восстанавливается уникальный центр микроэлектроники в Зеленограде. Кроме того, Курчатовский институт среди прочего запустил в этом году термоядерную установку «Токамак», не имеющую аналогов в мире, уточнил глава НИЦа.

Также Ковальчук отметил, что прототип атомной батарейки Курчатника работает уже 40 лет, что особенно актуально для Арктики, на его базе созданы установки для освоения Луны.

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Ранее, 26 декабря, Ковальчук в ходе церемонии открытии экспозиции АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте заявил, что разработки НИЦ «Курчатовский институт» позволяют обеспечить гарантированную независимость и суверенность России.

Ранее, 24 октября, президент НИЦ указал, что Россия в настоящее время находится в мобилизационном режиме работы на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, и потенциал страны постоянно развивается, включая научные установки мегасайенс. По его словам, явным примером развития служат те скорости, с которыми восстанавливается и набирает силу российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

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