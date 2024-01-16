Ковальчук заявил об уникальности фундаментальной научной базы в России

Россия обладает уникальной фундаментальной научной базой, заявил 16 декабря президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире программы «Соловьев Live».

«У нас очень глубокий задел фундаментальной науки, и остались люди и школы», — заявил Ковальчук.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин однажды вскользь заявил: «Берегите наследие советской науки». Благодаря этому высказыванию удалось почти полностью восстановить уникальный советский научный опыт, добавил Ковальчук.

Например, на данный момент восстанавливается уникальный центр микроэлектроники в Зеленограде. Кроме того, Курчатовский институт среди прочего запустил в этом году термоядерную установку «Токамак», не имеющую аналогов в мире, уточнил глава НИЦа.

Также Ковальчук отметил, что прототип атомной батарейки Курчатника работает уже 40 лет, что особенно актуально для Арктики, на его базе созданы установки для освоения Луны.

Ранее, 26 декабря, Ковальчук в ходе церемонии открытии экспозиции АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте заявил, что разработки НИЦ «Курчатовский институт» позволяют обеспечить гарантированную независимость и суверенность России.

Ранее, 24 октября, президент НИЦ указал, что Россия в настоящее время находится в мобилизационном режиме работы на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, и потенциал страны постоянно развивается, включая научные установки мегасайенс. По его словам, явным примером развития служат те скорости, с которыми восстанавливается и набирает силу российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).