Школы Южно-Сахалинска возобновят работу 17 января после снегопадов

В Южно-Сахалинске школы возобновят очный образовательный процесс с 17 января. Ученики не посещали занятия несколько дней из-за прохождения циклона.

По данным ИА SakhalinMedia, дистанционное обучение было введено 12, 13 и 15 января. Кроме того, 16 января ввели дополнительный каникулярный день. На текущий момент городские службы обеспечили подъездные пути к образовательным учреждениям, завершается расчистка пришкольных территорий.

Отдельное внимание службы уделили расчистке внутриквартальных проездов и тротуаров, которые ведут к социальным объектам. Образовательные учреждения вывезли снег с территорий, прилегающих к учебным корпусам.

В ближайшие сутки существенные осадки в Южно-Сахалинске не ожидаются. Температура воздуха ночью опустится до -21…-23 градусов, днем ожидается -5…-7 градусов.