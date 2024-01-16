Экс-главу Российского Красного Креста нашли мертвой в квартире в Москве

Экс-главу благотворительной организации «Российский Красный Крест» Раису Лукутцову нашли мертвой в ее квартире в Москве, сообщил 16 января источник «Известий».

О случившемся стало известно 15 января. Тело 74-летней Лукутцовой нашли в ее квартире в одном из домов по улице Новочеремушкинской.

По словам собеседника издания, она боролась с онкологическим заболеванием.

Российский Красный Крест (РКК) — общественная благотворительная организация, которая является участником Международного движения Красного Креста.

В августе 2021 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении руководства благотворительной организации РКК по факту мошенничества, связанного с продажей зданий подмосковного санатория «Дружба» в Подмосковье. Отмечалось, что Лукутцову задержали с поличным при получении взятки.

В 2022 году Гагаринский суд Москвы приговорил Лукутцову к четырем годам условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере.