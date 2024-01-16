Путин своим указом ввел звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 января, подписал указ, согласно которому в стране устанавливается почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», — сказано в указе главы государства.

Из документа следует, что это звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления, работникам органов местного самоуправления, сотрудникам советов муниципальных образований и соответствующих некоммерческих организаций.

Его получение предусматривает наличие отраслевых наград и профильного стажа работы не менее 20 лет. Почетное звание будет присваиваться за личные заслуги в развитии местного самоуправления, реализацию отдельных государственных полномочий, решение вопросов населения муниципальных образований и другие результаты профессиональной деятельности.

Указ президента РФ вступил в силу со дня подписания — 16 января.

В августе прошлого года Путин подписал документ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Отмечалось, что его могут присвоить за достижения в создании современных образцов вооружения, выполнение заданий с опережением графика и иной вклад в политику государства в сфере оборонно-промышленного комплекса.