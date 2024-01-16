Боевика «Азова» приговорили к пожизненному за расстрел автомобиля с детьми

Боевик «Азова» (террористической организации, запрещенной на территории РФ) Сергей Михайленко, расстрелявший в Мариуполе автомобиль с детьми, приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом во вторник, 16 января, сообщила Генеральная прокуратура РФ в своем Telegram-канале.

«Он признан виновным по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего лица, а также иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии »), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетних лиц»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»)», — уточняется в сообщении.

Установлено, что в марте 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметил передвижение гражданского автомобиля с белыми лентами и надписями, обозначающими наличие детей внутри. Он расстрелял транспортное средство из автомата, в результате чего трое взрослых и один трехлетний ребенок скончались от полученных травм на месте.

Среди прочего Следственный комитет РФ на своем сайте сообщил, что осужденный полностью признал вину.

«Вину в совершенных преступлениях Михайленко признал в полном объеме», — уточнили в СКР.

Ранее, 31 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что судами России к значительным срокам тюремного заключения приговорены более 200 представителей вооруженных формирований Украины (ВФУ). По словам министра, на данный момент Следственным комитетом РФ возбуждено уже свыше 4 тыс. уголовных дел, в них фигурируют около 900 человек.

30 ноября в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы боевика «Азова» (террористической организации, запрещенной на территории РФ), который застрелил в Мариуполе мирную жительницу. В марте 2022 года Максим Рожевецкий был на боевой позиции у многоквартирного дома по проспекту Металлургов в Мариуполе. Он заметил идущую женщину и расстрелял ее из автомата, в результате чего она скончалась на месте.

Ранее, 16 ноября, Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего украинской армии к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Он расстрелял горожанина в середине марта 2022 года на Приморском бульваре. Потерпевший умер на месте от полученных ран.