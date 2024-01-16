Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые создали биодатчики для диагностики рака молочной железы за 20 минут
Общество
Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству
Политика
Путин установил почетное звание для работников местного самоуправления
Мир
В Верховной раде выступили за мобилизацию части депутатов
Мир
Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии
Мир
Покинувший президентскую гонку Рамасвами ответил о перспективах работы с Трампом
Общество
Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве 16 января
Политика
В России прокомментировали идею Запада создать нейтральный флот в Черном море
Мир
Ким Чен Ын призвал разрушить Арку Воссоединения с Южной Кореей
Мир
Премьер Эстонии Каллас дала ЕС пять лет на подготовку к конфликту с РФ
Мир
Верховная рада будет рассматривать проект о мобилизации без информации от ВСУ
Мир
FT заявила о начале ЕС аудита переданных Украине вооружений
Мир
Bloomberg узнало о намерении США заставить Зеленского перейти к обороне
Интернет и технологии
Эксперт назвал ключевые навыки и компетенции IT-специалистов в 2024 году
Авто
Машины Hyundai и Kia могут выпустить в России под новым брендом

Боевика «Азова» приговорили к пожизненному за расстрел автомобиля с детьми

0
Фото: Генеральная прокуратура РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевик «Азова» (террористической организации, запрещенной на территории РФ) Сергей Михайленко, расстрелявший в Мариуполе автомобиль с детьми, приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом во вторник, 16 января, сообщила Генеральная прокуратура РФ в своем Telegram-канале.

«Он признан виновным по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего лица, а также иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии »), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетних лиц»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»)», — уточняется в сообщении.

Установлено, что в марте 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметил передвижение гражданского автомобиля с белыми лентами и надписями, обозначающими наличие детей внутри. Он расстрелял транспортное средство из автомата, в результате чего трое взрослых и один трехлетний ребенок скончались от полученных травм на месте.

Среди прочего Следственный комитет РФ на своем сайте сообщил, что осужденный полностью признал вину.

«Вину в совершенных преступлениях Михайленко признал в полном объеме», — уточнили в СКР.

«Диверсанты для своих целей подкупают или уговаривают даже детей»
Российские «красные береты» рассказали о методах украинских ДРГ в нашем тылу и успехах в борьбе с ними

Ранее, 31 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что судами России к значительным срокам тюремного заключения приговорены более 200 представителей вооруженных формирований Украины (ВФУ). По словам министра, на данный момент Следственным комитетом РФ возбуждено уже свыше 4 тыс. уголовных дел, в них фигурируют около 900 человек.

30 ноября в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы боевика «Азова» (террористической организации, запрещенной на территории РФ), который застрелил в Мариуполе мирную жительницу. В марте 2022 года Максим Рожевецкий был на боевой позиции у многоквартирного дома по проспекту Металлургов в Мариуполе. Он заметил идущую женщину и расстрелял ее из автомата, в результате чего она скончалась на месте.

Ранее, 16 ноября, Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего украинской армии к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Он расстрелял горожанина в середине марта 2022 года на Приморском бульваре. Потерпевший умер на месте от полученных ран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024