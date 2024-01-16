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В России прокомментировали идею Запада создать нейтральный флот в Черном море

Сенатор Климов: нейтральный флот в Черном море нарушает договор о Босфоре
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Фото: ТАСС/отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ
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Военный флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор, исходя из соглашения о его использовании. Об этом 16 января заявил «РИА Новости» зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ) с предложением к нейтральным государствам создать военно-морскую группу в Черном море для сопровождения судов с зерном и удобрениями.

«Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора <...> по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», — сказал он.

Климов подчеркнул: сам ВЭФ не является межгосударственным объединением, поэтому его решения реальной силы не имеют. Представители Турции даже не присутствовали на встрече в Давосе, добавил он.

Эту тему также прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он подчеркнул, что доклад ВЭФ является «банальной чушью» и «глупым вмешательство в дела и интересы Российской Федерации».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что идея о создании нейтрального флота в Черном море является желанием Запада создать в акватории свою военно-морскую базу. Шеремет отметил, что «это нежизнеспособная и провокационная идея», последствием воплощения которой будет лишь эскалация и конфронтация в Черноморском регионе, передает ТАСС.

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2024 году проходит в Давосе с 15 по 19 января. На форуме обсуждаются актуальные мировые проблемы, в частности, конфликт на Ближнем Востоке, а также спецоперация России на Украине.

Ранее, 11 января, командующий украинскими Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что Украина ведет переговоры со странами НАТО о привлечении военных кораблей альянса к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, созданных Киевом в Черном море после прекращения зерновой сделки. По его словам, данный вопрос носит политический характер, поэтому над ним работает офис украинского президента.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле, ее действие завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Соглашение было подписано Болгарией, Францией, Великобританией, Грецией, Японией, Румынией, Турцией, СССР и Югославией. Позже к нему присоединилась Италия. Так, в мирное время черноморские государства могут проводить через проливы свои военные суда любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. Для военных судов нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу, а также по времени нахождения в море (не больше 21 суток). В военное время, если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война, она имеет право запрещать проход через проливы любых военных судов.

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