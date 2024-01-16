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Автоэксперт объяснил непопулярность иранских автомобилей в России

Автоэксперт Житнухин: в РФ не доверяют иранским автомобилям из-за старых проблем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Итоги продаж 2023 года показали, что автомобили иранского производства не пользуются популярностью у россиян. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, который перечислил причины сложившейся ситуации, сообщает 16 января «Российская газета».

По словам Житнухина, российские водители не доверяют новым иранских автомобилям из-за недостатков старых моделей, которые начали появляться в РФ с начала 2000-х.

«Например, проблемы с электроникой, не приспособленные для российских условий решения подвески, быстрый износ некоторых деталей. Также минусом стал тот факт, что вместо доступных моделей, которые могли бы конкурировать с автомобилями АвтоВАЗа, иранские продаются существенно дороже. Так, ценник на Iran Khodro Tara стартует от 1,6 млн рублей», — указал он.

Как рассказал автоэксперт, россиян смущает ограниченное количество дилеров, предлагающих авто из Ирана, а также сложности с обслуживанием и ремонтом таких машин. При устранении проблем дилерства, появлении положительных отзывов владельцев и расширения модельного ряда иранские машины смогут занять незначительную долю авторынка РФ, считает Житнухин.

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АвтоВАЗ может начать поставки автомобилей Lada в Иран с 2024 года, сообщал в прошлом месяце президент компании Максим Соколов. Помимо прямых продаж также возможна организация крупноузловой сборки автомобилей.

С 1 по 15 января текущего года цены на новые автомобили изменились у четырех марок, представленных на российском рынке. Об этом 16 января сообщило аналитическое агентство «Автостат». Цены на машины «УАЗ» и Geely за этот период выросли.

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