Девять купелей подготовят к Крещению в Амурской области

Девять купелей организуют в семи муниципальных образованиях Амурской области. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.

Иордани появятся в Благовещенске на реке Зее и в Белогорье. В Циолковском купель организуют на реке Большой Пере, в Сковородино — на ГТС «Сковородинская». Крещенские купания организуют в Ивановском муниципальном округе в селе Ивановка, на озере Лесном в Тамбовском муниципальном округе, а также в поселках Талакан и Бурея в Бурейском муниципальном округе. В Тынде иордань организуют на реке Тынде.

В ночь с 18 на 19 января у купелей будет организовано дежурство спасателей, сотрудников ГИМС, врачей и полицейских, уточняет ИА PriamurMedia. Специалисты отмечают, что желающим провести обряд омовения следует заранее оценить возможности здоровья. Погружение в холодную воду не рекомендовано гражданам с заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, а также имеющим проблемы с давлением.