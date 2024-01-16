Верховная рада будет рассматривать проект о мобилизации без информации от ВСУ

Вопрос мобилизации на Украине засекречен, так как у 90% депутатов Верховной рады нет доступа к военной тайне, они будут рассматривать данный законопроект без достоверной информации о происходящем в войсках, заявил 15 января в эфире украинского телеканала «Эспрессо» парламентарий Андрей Осадчук.

«Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне. В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего», — приводятся его слова на сайте телеканала.

Он отметил, что вопрос мобилизации должен рассматриваться в четкой привязке к тому, что происходит в войсках.

«Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект. Для того чтобы принимать любое решение по важному вопросу, надо иметь достоверную информацию о том, что, как и где происходит», — указал Осадчук.

На Украине в настоящее время активно обсуждается законопроект о мобилизации украинских граждан. Парламентарии страны называют этот проект спорным. В частности, он подразумевает, что защищать родину должны мужчины со второй группой инвалидности. Речь идет о тех, у кого туберкулез, травмы спинного мозга, повторный инфаркт, ампутация конечностей и онкология. Кроме того, женщины тоже должны встать на учет при наличии военного или медицинского образования.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Позднее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что украинская армия несет тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.