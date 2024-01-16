Эксперт назвал ключевые навыки и компетенции IT-специалистов в 2024 году

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский 16 января в беседе с «Известиями» назвал ключевые навыки и компетенции IT-специалистов в 2024 году.

«Запрос к навыкам IT-специалистов с течением времени неизменен — технологический кругозор, высокая квалификация, мотивированность и способность адекватного взаимодействия с коллегами и заказчиками. В то же время сохранится повышенный спрос на специалистов по информационной безопасности и обучению искусственного интеллекта. Для работодателя не всегда важно, чтобы у IT-специалиста было профильное высшее образование, предпочтение могут отдать и талантливому самоучке, если у него есть системные знания и профессиональный опыт. Через пять-десять лет российский рынок будет перенасыщен выпускниками IT-направлений, тогда будет неизбежно повышение конкуренции за работодателя среди более профессиональных специалистов», — сказал он.

По мнению Иодковского, любой начинающий специалист, решивший связать свою жить с IT-индустрией, должен понимать, что прохождение обучающих курсов не станет гарантией моментального трудоустройства.

«Не следует романтизировать и легкость заработка, на рынке информационных технологий будут востребованы только сотрудники с высокой квалификацией и активным желанием развиваться», — добавил эксперт.

В ноябре 2023-го руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачева рассказала, что проще всего перейти в IT-отрасль будет специалистам, чье образование связано с точными науками — математикой, физикой, экономикой. По ее словам, людям с гуманитарным складом ума потребуется приложить больше усилий в освоении новых знаний.