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FT заявила о начале ЕС аудита переданных Украине вооружений

Financial Times: Евросоюз начал аудит переданных Украине вооружений
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Wilfried Wirth
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Брюссель приступил к аудиту вооружений, переданных странами Европейского союза (ЕС) Украине, на фоне заявления о том, что некоторые государства не смогли исполнить свои обязательства по поставкам. Об этом во вторник, 16 января, сообщает Financial Times (FT).

Западная поддержка Украины сократилась в последние месяцы. Это не только ограничило военные возможности Киева, но и вызвало у его союзников опасения о том, что готовность помогать киевскому режиму начала ослабевать после почти двух лет конфликта.

«Аудит проводится в то время, когда Брюссель и Вашингтон изо всех сил пытаются найти политический консенсус, который позволил бы им подписать новые пакеты финансовой помощи Киеву на общую сумму около $110 млрд», — говорится в материале.

Как сообщили FT три евродипломата, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку того, сколько вооружений страны ЕС предоставили Украине. При этом итоги аудита служба намерена обнародовать до саммита Евросоюза, запланированного на 1 февраля.

«По словам одного из дипломатов, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС, которые уже встретили сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные», — сообщает издание.

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9 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен малыми объемами помощи Украине от стран ЕС. В частности, он поручил европейским чиновникам составить список оружия, которое каждая из стран Евросоюза планирует передать Киеву, чтобы оказать давление на некоторые европейские столицы.

15 декабря телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять–семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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