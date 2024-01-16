Модуль Peregrine после неудачи вернется на Землю с флагом Украины на борту

Американский лунный модуль после неудавшейся миссии возвращается на Землю. На его борту находится флаг Украины, сообщило 15 января издание «Украинская правда».

На борту Peregrine находятся разные грузы, в числе которых флаг и карта Украины, которую разместила там украинско-британская компания Spacebit.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 января. Внутри нее находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой есть отправка праха людей в космос. В них поместили волосы трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Изначально предполагалось, что аппарат, оснащенный пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны.

Компания Astrobotic Technology 15 января сообщила, что лунная миссия не удалась из-за утечки топлива. Специалисты пытались решить проблему, но им это не удалось, хотя потеря топлива, как указывается, замедлилась.