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Модуль Peregrine после неудачи вернется на Землю с флагом Украины на борту

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Фото: REUTERS/Astrobotic Technology
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Американский лунный модуль после неудавшейся миссии возвращается на Землю. На его борту находится флаг Украины, сообщило 15 января издание «Украинская правда».

На борту Peregrine находятся разные грузы, в числе которых флаг и карта Украины, которую разместила там украинско-британская компания Spacebit.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 января. Внутри нее находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой есть отправка праха людей в космос. В них поместили волосы трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Изначально предполагалось, что аппарат, оснащенный пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны.

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Компания Astrobotic Technology 15 января сообщила, что лунная миссия не удалась из-за утечки топлива. Специалисты пытались решить проблему, но им это не удалось, хотя потеря топлива, как указывается, замедлилась.

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