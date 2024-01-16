Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству

Прокуратура в Новосибирской области добилась возвращения в собственность государства острова Огуречный на территории водохранилища, который был незаконно продан бывшим главой Искитимского района региона. Об этом 16 января сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Осенью 2023 года Искитимский районный суд в Новосибирской области признал виновным экс-главу района Олега Лагоду по делу о продаже земли на острове по стоимости, заниженной в пять раз. Однако он был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

«По мерам прокурора в федеральную собственность возвращен земельный участок площадью свыше 32 тыс. кв. м. Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка, которой установлено, что органом местного самоуправления с нарушением закона продан земельный участок в Искитимском районе, который является островом в Новосибирском водохранилище», — сказано в сообщении.

Основная часть земельного участка расположена в границах береговой полосы водохранилища и является федеральной собственностью. Она должна быть свободна для использования гражданами, указали в ведомстве.

Кроме того, участок продан для размещения дачного некоммерческого товарищества, что не соответствует его целевому использованию.

«По иску природоохранной прокуратуры суд признал договор купли-продажи недействительным, истребовал в федеральную собственность 106 земельных участков, образованных из приобретенного участка», — заключили в прокуратуре.

В ноябре глава города Покрова Владимирской области Олег Котров подал в отставку после возбужденного против него уголовного дела о превышении должностных полномочий, связанного с махинациями с земельными участками. Ему вменяются заключение договоров купли-продажи земельных участков без торгов в отсутствие на то оснований и махинации с перепродажей земли почти на 5 млн рублей.