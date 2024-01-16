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В Верховной раде выступили за мобилизацию части депутатов

Депутат Верховной рады Цымбалюк: примерно 100 народных депутатов можно мобилизовать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк выступил за мобилизацию части парламентариев. Об этом он заявил 15 января в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

«Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются. <...> Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации (это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+), то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», — сказал депутат, его слова приводятся в Telegram-канале СМИ.

По его словам, тогда гражданское общество сможет осознать, что на Украине наступает справедливость в вопросе мобилизации. При этом Цымбалюк отметил важность продолжения работы парламента, в случае если депутаты будут призваны.

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Накануне заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство повторно направит в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель. Она также подчеркнула, что ключевая идея документа остается неизменной, поэтому кардинальных изменений в идее законопроекта нет.

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

До этого, 3 января, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

В декабре 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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