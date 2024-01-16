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Губернатор рассказал о повреждениях 35 квартир из-за атаки БПЛА в Воронеже

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Фото: t.me/gusev_36
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В Воронеже, по предварительным данным, в связи с атакой БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной, сообщил 16 января в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На месте происшествия с БСПЛА в Воронеже продолжают работать все спецслужбы. Пострадавшей девочке оказана помощь», — написал он.

Для жителей пострадавших квартир развернули пункты временного размещения. По словам губернатора, за помощью пока никто не обратился, жители остались у родственников.

Также специалисты занимаются установкой временного остекления.

«Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надежной защите нашего неба», — заключил Гусев.

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Ранее в этот день Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА. Он отметил, что в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Как указали «Известиям» в МЧС, в многоквартирном доме в Воронеже произошел пожар на площади 5 кв. м.

В Минобороны РФ уточнили, что система ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области.

Позднее Гусев добавил, что в результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского беспилотника в Воронеже пострадала девочка 2013 года рождения. Мэр города Вадим Кстенин сообщил, что введен режим чрезвычайной ситуации для оперативности принятия решений.

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