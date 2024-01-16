Задержанный на 56 часов самолет FlyDubai вылетел из Петербурга в Дубай
Самолет FlyDubai, застрявший в аэропорту Пулково, вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через 56 часов. Это следует из расписания воздушной гавани.
Согласно данным на табло, опубликованного сайтом Flightradar, самолет вылетел в 1:22 и приземлился в назначенном месте в 8:13. По последней информации, вылет рейса откладывали «по операционным причинам».
Рейс FZ 992 авиакомпании FlyDubai из Санкт-Петербурга в Дубай должен был вылететь 14 января в 0:30, однако переносился более пяти раз. Представитель авиакомпании сообщал гражданам, что самолет в нерабочем состоянии и вылетит после того, как его «доремонтируют». Также сообщалось, что пассажирам рейса предоставили отель, однако многие ожидали рейс прямо в аэропорту более 30 часов.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.