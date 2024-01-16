Женщина и двое детей погибли при пожаре в Ордынском районе Новосибирской области
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- Женщина и двое детей погибли при пожаре в Ордынском районе Новосибирской области
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом 16 января сообщил глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.
«Сегодняшний пожар, который произошел в Ордынском районе, унес жизни трех человек. Смерть женщины и двух малолетних детей», — сказал Орлов ТАСС.
По предварительным данным, причиной пожара в частном доме стало замыкание. При тушении МЧС задействовало семь человек и две единицы техники.
Накануне при пожаре в частном жилом доме в Брянской области погибли три человека. В тушении были задействованы два пожарных ручных ствола, работало звено газодымозащитной службы.