Силы ПВО нейтрализовали 12 БПЛА в Воронежской и Белгородской областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ обезвредили 12 беспилотников в Воронежской и Белгородской областях. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Воронеже после атаки украинских дронов был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал, что дежурные средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА. По его словам, в результате прилета в одном жилом доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. По данным МО, система ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа в воздухе над регионом.

Позднее Гусев добавил, что в результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского беспилотника в Воронеже пострадала девочка 2013 года рождения.

В распоряжении «Известий» оказались кадры с поврежденной от осколков сбитого украинского БПЛА многоэтажкой в Воронеже. По словам одной из местных жительниц, стекла в ее квартире выбиты, балкон раскурочен.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.